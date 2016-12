La Picota

Mazo: Gran Tarot Esotérico

El altruismo, el desinterés por las cosas del mundo, la ley revelada, el sacrificio, la abnegación. Es un símbolo de iniciación pasiva. La pasividad, momento de impás.

Aunque esta carta siempre se refiere a preocupaciones, no hay obstáculo que el trabajo y la valentía no puedan vencer. En un punto te sentirás detenido en el mismo lugar, que las circunstancias no te dejan continuar, esto en el plano profesional o amoroso, incluso económico. Probablemente te sientas atado y preso, pues ésta es la carta del sacrificio, de la represión de emociones y de la preocupación. Pero no te des por vencido: puedes seguir adelante.,

Descripción Maritxu Guler

Según el libro de instrucciones de Maritxu Guler.

Significado adivinatorio.— Idealismo. Entrega a una causa, sacrificio personal. Patriotismo, apostolado. Búsqueda de la solución de un problema. Renacimiento, regeneración.

Invertida.—Falta de sacrificio. Falta de voluntad. Fallo en algo de uno mismo. Acusaciones injustas, martirio injustificado. Proyectos abortados. Planes ocultos. Muerte por accidente.

